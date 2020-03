Parmigiano Dop, consorzio chiede deroga a disciplinare

Il Parmigiano Reggiano Dop chiede al ministero delle Politiche Agricole e all'Ue una deroga al disciplinare, "come previsto da legge 1151/2012 che regola le Dop in caso di emergenze sanitarie, per consentire maggiore flessibilità ai tempi e vincoli di lavorazione al fine di evitare la chiusura di caseifici e allevamenti". È l'appello lanciato a Governo e a Bruxelles dal Consorzio, guidato da Nicola Bertinelli, per salvaguardare la produzione in questo periodo di emergenza legata al coronavirus.

"Il Parmigiano Reggiano è prodotto oggi come mille anni fa - ha affermato Bertinelli - solo con latte, sale e caglio e senza l'uso di additivi e conservanti. La produzione è regolata da un rigido disciplinare che non consente ai produttori di pastorizzare, centrifugare o refrigerare il latte. Per questi motivi il Parmigiano Reggiano deve essere prodotto ogni singolo giorno dell'anno. Fermare la produzione avrebbe conseguenze disastrose per la nostra filiera".