Coronavirus, in Emilia-Romagna 1.739 casi, 113 morti

Salgono a 1.739 i casi di positività in Emilia-Romagna, 206 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono state 27 vittime, 22 uomini e 5 donne. Sono i dati diffusi dalla Regione, durante il consueto bollettino quotidiano. In totale sono 718 le persone in isolamento a casa e 104 quelle in terapia intensiva (6 in più). Crescono anche le guarigioni: 37 rispetto alle 31 di 24 ore fa.

Le vittime sono 113. I nuovi decessi riguardano in gran parte persone con patologie pregresse, anche se in 9 casi sono ancora in corso approfondimenti. Le vittime sono 13 nella provincia di Piacenza, 4 a Parma, 4 in quella di Rimini, 3 a Reggio Emilia, 2 a Modena (di cui 1 deceduto a domicilio) e uno a Bologna (del circondario imolese, relativo a un uomo di Medicina). Nel dettaglio, questa la divisione dei contagi per provincia: Piacenza 664 (31 in più rispetto a ieri), Parma 378 (53 in più), Rimini 245 (39 in più), Modena 163 (36 in più), Reggio Emilia 114 (10 in più), Bologna 108, di cui 42 del circondario imolese (complessivamente 22 in più, di cui 5 del circondario imolese), Ravenna 31 (7 in più), Forlì-Cesena 24 (di cui 17 Forlì e 7 Cesena, complessivamente 4 in più, di cui 1 a Cesena e 3 a Forlì), Ferrara 12 (4 in più rispetto a ieri).