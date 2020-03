Coronavirus: librerie coop consegna domicilio centro Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAR - Liberie.coop aderisce alla campagna #iorestoacasa, rilancia #iorestoacasaeleggo e attiva da oggi la consegna a domicilio dei volumi dalle librerie Ambasciatori e Zanichelli, che sono pronte a raccogliere ordini per portarli direttamente a tutti coloro - a partire dagli anziani - che nel centro storico di Bologna non possono muoversi dalle proprie abitazioni.

A portare i libri saranno librai volontari che si sposteranno a piedi, in bici o con auto elettriche, dotati delle protezioni adeguate al contatto con il pubblico. Si potrà scegliere su tutto il catalogo delle librerie, consultabile sul sito, o avvalersi dei consigli dei librai sui canali social di liberie.coop e al telefono. La consegna, gratuita, è assicurata in giornata per tutte le ordinazioni pervenute entro le 14; avverrà sul pianerottolo, senza alcun contatto ravvicinato tra i librai e i clienti, pagando sul momento in contanti o con terminale pos elettronico.

"Vogliamo cercare di rispondere alle richieste dei clienti che in questo periodo non possono venire in libreria - spiega la presidente di liberie.coop, Nicoletta Bencivenni -. Siamo convinti che la cultura resti un bene fondamentale per le comunità e che leggere, anche insieme ai nostri bambini e ragazzi, sia un antidoto alla solitudine ed un modo per rendere più ricco e utile questo periodo di immobilità forzata. Abbiamo la certezza che attenendoci tutti scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle autorità competenti il Paese uscirà da questo momento difficile". (ANSA).