Coronavirus: a Bologna tutti al parco nonostante divieti

La bella e calda giornata di sole ha attirato centinaia di persone ai Giardini Margherita, uno dei parchi pubblici più grandi e frequentati dai bolognesi. I divieti sul Coronavirus e gli inviti a restare a casa non hanno fermato tanti giovani, ma non solo, che si sono ritrovati nei grandi prati a prendere il sole, a giocare a calcio, pallavolo, a fare jogging a gruppetti o semplicemente a chiacchierare, approfittando del clima primaverile. Come fosse un normale fine settimana di primavera. Alcune pattuglie della polizia girano, e gli agenti invitano i gruppi più consistenti a non assembrarsi. Ma le persone sono troppe, e in pochi hanno le mascherine. Non sono pochi neppure gli anziani seduti sulle panchine, e le famiglie con passeggini che si fermano a prendere il gelato. Ma la maggioranza sono gruppi di giovanissimi.

Piacenza chiude parchi e aree verdi - Aveva annunciato tolleranza zero e l'ha fatto: la sindaca di Piacenza, Patrizia Barbieri, in isolamento a casa perché ha contratto coronavirus, ha firmato un'ordinanza di chiusura di tutti i parchi e le aree verdi pubbliche della città. La decisione, scrive in una nota, "per dare ancora più vigore e rendere maggiormente efficaci le azioni sin qui intraprese contro l'emergenza sanitaria. È una decisione sofferta, che riduce ulteriormente gli spazi di socialità già fortemente limitati dalle misure sin qui adottate, ma che ho deciso di assumere per il bene più importante per la nostra comunità, la salute dei cittadini, evitando che tante persone si accalchino in aree pubbliche aggirando le normative in vigore". Ieri aveva annunciato tolleranza zero per tutti i piacentini che nonostante le misure restrittive per l'emergenza sanitaria del coronavirus si erano comunque riversati in aree verdi e centrali della città.