Coronavirus, spenta via movida Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAR - Le serrande abbassate, i dehors vuoti, la strada quasi deserta: lo stop alle 18 di bar e locali ha spento via del Pratello, strada simbolo delle notti bolognesi. Le uniche luci accese sono quella di un negozio di alimentari e della drogheria, dove per rispettare le distanze di sicurezza si fa la fila anche sulla strada, fuori dalla porta d'entrata. Per il resto, un silenzio quasi irreale in un luogo, invece, solitamente molto rumoroso: qui, ogni giorno, non importa il mese o la temperatura, dall'ora dell'aperitivo in poi si ritrovano giovani (e non solo) per fare serata in compagnia fino a tarda notte. Nessuna protesta, però, contro il provvedimento deciso dal Governo. Anzi, alcuni pub hanno deciso di chiudere direttamente fino a inizio aprile. Gli altri, invece, continueranno a orario ridotto in attesa di tornare alla normalità.