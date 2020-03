Coronavirus: Bologna annulla allenamento, Mihajlovic a Roma

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAR - Il Bologna ha deciso di annullare l'allenamento in programma questo pomeriggio, nell'ambito dell'emergenza coronavirus, dopo il decreto governativo che ha fermato anche il calcio.

Il club, che già ieri aveva sospeso l'attività del settore giovanile, deciderà il da farsi, relativamente alla prima squadra, in seguito a una riunione che si terrà nel pomeriggio in conference call tra tutti i medici della serie A. E' comunque probabile che il Bologna possa sospendere completamente l'attività della prima squadra per circa una settimana.

L'allenatore Sinisa Mihajlovic, sottoposto a un trapianto di midollo lo scorso ottobre, farà ritorno nelle prossime ore nella sua casa di Roma. (ANSA).