F1: Ferrari; Vettel "aspetto di vedere veri valori in campo"

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "La prima gara è sempre particolare, credo che avremo modo di cominciare a capire meglio rispetto ai test quali sono i veri valori in campo". Come tutti i tifosi della Ferrari, Sebastian Vettel è ansioso di provare in gara la SF1000, domenica prossima a Melbourne, dove in parte sa già che cosa lo aspetta: "Sole, atmosfera vibrante e dossi".

"Sole - spiega in una dichiarazione sul sito della Ferrari - perché il meteo è quasi sempre bello; atmosfera vibrante perché è una città piena di vita ed è sempre piacevole iniziare da qui la stagione; dossi perché la pista di Albert Park sarà molto sconnessa. Tale elemento contribuisce a rendere altamente tecnico questo tracciato ed è probabilmente anche la ragione per la quale a noi piloti piace tanto".

Lo conferma il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, che definisce la pista di Melbourne "insidiosa e divertente". "E' eccitante perché è un tracciato cittadino, e io da sempre amo gareggiare tra i muretti, con parti che però sono molto veloci - afferma il monegasco -. Tuttavia è anche insidiosa, perché, specie all'inizio del weekend, è sporca e l'asfalto non ha lo stesso grip di quello che si può trovare su una pista permanente. Per le sue caratteristiche Albert Park è un circuito che non perdona: ogni errore rischia di essere pagato caro, quindi quando si è in macchina è necessario rimanere costantemente concentrati". (ANSA).