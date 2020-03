Coronavirus, su Fb nasce gruppo per mutuo aiuto

Chi si offre per fare la spesa, chi per consegnare medicinali a domicilio, chi ancora per dare da mangiare agli animali o proporsi come babysitter. Si chiama 'Hai un'influenza sul mondo' ed è il gruppo Facebook nato in queste ore a Bologna per aiutarsi e sostenersi "a vicenda, concretamente, durante l'emergenza Coronavirus". Nel gruppo "ognuno potrà chiedere od offrire un piccolo aiuto, un po' di tempo, un gesto di solidarietà" e dove "ci si potrà sentire meno soli, raccontando la propria esperienza, il proprio isolamento o chiedendo informazioni concrete".

Tra gli organizzatori c'è l'avvocatessa Cathy La Torre, attivista e promotrice della campagna #odiareticosta contro gli insulti online.

Il gruppo si impegna a rispettare le distanze di sicurezza previste dalle norme sanitarie: "Si può consegnare la spesa e lasciarla dietro la porta, per esempio. Si può aiutare qualcuno a portare fuori i cani o a fare delle commissioni evitando sempre gli assembramenti e di affollare locali".