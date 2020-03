A Bologna stop alle messe fino al 3/4

(ANSA) - BOLOGNA, 9 MAR - Fino al 3 aprile stop alle messe feriali e festive con partecipazione di fedeli, così come battesimi, cresime, prime comunioni e matrimoni. Sono le disposizioni dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, che ha pubblicato un apposito decreto, aggiornando le precedenti.

Si dispone tra l'altro, che nei luoghi di culto si evitino assembramenti, garantendo il rispetto della distanza di almeno un metro. "Si invitano i fedeli alla preghiera personale, utilizzando i sussidi proposti dagli organismi pastorali e seguendo le celebrazioni trasmesse via streaming, radio e tv".

E' consentita la visita, la comunione e l'unzione degli infermi e il viatico. Per i funerali sono consentite esclusivamente 'la preghiera alla chiusura della bara e quella al sepolcro'. Stop anche a catechesi, manifestazioni e altri incontri. "Le chiese restino aperte in orari prefissati per consentire la preghiera personale e l'incontro con i sacerdoti".