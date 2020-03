Coronavirus: Ferrari in partenza per Australia "monitoriamo"

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Una parte della squadra e i materiali sono già arrivati a Melbourne e la partenza dei rimanenti membri del team è prevista nelle prossime ore, come da programma, salvo diversa comunicazione dagli enti competenti".

E' quanto fanno sapere alla Ferrari che in queste ore è nel pieno delle operazioni di trasferimento della sua squadra a Melbourne in Australia dove domenica prossima comincerà la stagione 2020 di Formula 1 con il primo Gp in Australia. "In seguito alle disposizioni stabilite dal Decreto Ministeriale emesso nella notte - spiegano a Maranello - stiamo monitorando e valutando la situazione in stretto contatto con le autorità competenti e tutti gli enti coinvolti. L'ottemperanza delle disposizioni del Governo rappresenta per Ferrari la prima forma di garanzia per la sicurezza dei dipendenti e delle loro famiglie, che è la priorità. Perciò ogni decisione verrà presa nel rispetto di questi principi". (ANSA).