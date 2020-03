Il San Domenico compie 50 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 7 MAR - Mezzo secolo di vita per il San Domenico di Imola, icona della ristorazione italiana e internazionale. Il locale - 2 Stelle Michelin - celebra il traguardo del cinquantesimo anniversario a partire da oggi con un anno di festeggiamenti segnati in particolare da una serie di cene a 'quattro mani' che vedranno ai fornelli a fianco del 'padrone di casa', Massimiliano Mascia, chef di fama mondiale da Michael White a Giancarlo Perbellini, da Arthur Kazaritski a Massimo Bottura e Carlo Cracco.

Il ristorante imolese, fondato da Gianluigi Morini, aprì le sue porte il 7 marzo 1970. Poi, nel 1973, la prima segnalazione sulla Guida Michelin; nel 1975 la Stella Michelin e nel 1977, 40 anni fa, la seconda. Nella seconda metà degli anni '80, il San Domenico aprì anche a New York e fu il primo ristorante italiano a ricevere tre stelle del New York Times nel 1988.