Coronavirus, in Emilia-Romagna oltre mille casi

Supera quota mille - arriva a 1.010 - il numero dei casi positivi di Coronavirus in Emilia-Romagna. Passano da 3.136 a 3.604 i campioni refertati. I casi positivi, spiega la Regione, presentano per la maggior parte un quadro clinico non grave, con sintomi modesti o assenti: 409 sono a casa, in isolamento, mentre 64 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva (12 in più rispetto a ieri). Aumentano, da 17 a 25, il numero delle guarigioni. Aumenta il numero dei morti: da 37 a 48. Di questi, sei sono cittadini lombardi.

Nelle strutture ospedaliere del piacentino è previsto - già da subito con l'ospedale di Castel San Giovanni - il raddoppio delle postazioni di terapia intensiva, che passeranno da 15 a 33 (oltre le 9 postazioni per l'attività ordinaria, extra Coronavirus).