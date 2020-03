Mostre: opere Regazzoni ricordano Dalla

(ANSA) - BOLOGNA, 6 MAR - Proroga fino al 29 marzo la mostra 'Domenica Regazzoni Lucio Dalla a 4 mani', allestita da martedì scorso nella Sala d'Ercole di palazzo d'Accursio, con ingresso libero. L'esposizione presenta una selezione di trenta opere in gran parte inedite, realizzate da Regazzoni e a cura di Silvia Evangelisti. Organizzata in collaborazione con il Comune di Bologna e la Fondazione Lucio Dalla, la mostra si concentra sulla stretta relazione tra arte e musica che caratterizza da sempre la poetica di Regazzoni e, come suggerisce il titolo derivato da una dichiarazione di Dalla di vent'anni fa, esprime il profondo e lungo legame tra il cantautore e l'artista.

Le opere, realizzate dal '98 al 2019, restituiscono le emozioni suscitate dalle liriche di Dalla, amico di sempre: 14 canzoni scelte hanno ispirato i lavori e i loro titoli, da 'Henna' a 'Com'è profondo il mare', da 'Cosa sarà' a 'L'ultima luna'. Completa il percorso un filmato con interviste in cui Dalla dà testimonianza della profonda amicizia con Regazzoni.