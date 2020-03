Coronavirus: E-R, 870 casi,altri 7 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 6 MAR - Sale a 870 il numero di contagiati in Emilia-Romagna: 172 in più rispetto a ieri. Di questi 397 sono ricoverati in ospedale, di cui 52 in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore si sono registrate altre 7 vittime, che porta a 37 il numero dei deceduti: 5 residenti a Piacenza, 2 a Parma. I guariti sono 16, sei in più. Tra i contagiati, si è verificato il primo caso in provincia di Ferrara. A fare il punto è stato il commissario della Regione, Sergio Venturi, durante una diretta Facebook.

Dei 22 casi in più registrati in un giorno in provincia di Bologna, ben 16 sono stati riscontrati in una bocciofila nell'imolese. "Non possiamo permetterci che 16 anziani si infettino andando a giocare a bocce", ha spiegato Venturi, che ha ribadito l'appello lanciato ieri a limitare la vita sociale: "Gli anziani devono soprassedere, li esorto a ritirarsi per qualche settimana, consentendoci di rallentare l'andamento dell'infezione".