Cna, effetti negativi coronavirus su 73% Pmi

Quasi tre imprese su quattro, il 73%, accusano ricadute negative dall'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus mentre l'86% prevede un peggioramento dei risultati economici per il 2020 e il 67% ritiene molto probabile il ricorso ad ammortizzatori sociali. E' quanto emerge da una rilevazione della Cna presso micro e piccole imprese emiliano-romagnole. Indagine secondo cui sono i settori del trasporto di persone e il turismo i settori più esposti.

Nel dettaglio, il 73% delle imprese interpellate dall'associazione, sta registrando effetti diretti sulla propria attività in primo luogo come conseguenza della flessione della domanda, ma anche per difficoltà nei rapporti con i fornitori e problemi logistici. Le maggiori criticità riguardano il trasporto di persone con il 98,5% che riporta una contrazione della domanda, seguito dal turismo con l'89%, moda (83,6%), servizi alla persona (82,6%), agroalimentare (75,3%).