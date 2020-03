'A summer musical festival' a Bologna tra maggio e giugno

(ANSA) - BOLOGNA, 06 MAR - Si rinnova tra maggio e giugno l'appuntamento annuale con 'A summer musical festival', primo e unico festival di musical a Bologna, giunto all'ottava edizione grazie all'impegno della Bernstein School of Musical Theater. Il cartellone si aprirà il 15 e 16 maggio al teatro delle Celebrazioni con il debutto di 'Jekyll & Hyde', poi sul palco del Duse saranno di scena il 19 e 20 giugno 'Oklahoma!' e il 26 e 27 giugno 'City of Angels'.

La regia di 'Jekyll & Hyde', che mette in scena l'epica lotta tra il bene e il male, è firmata da Mauro Simone: performer dal '99, ha preso parte a grandi produzioni di musical cui ha affiancato la carriera di regista. Saverio Marconi - attore e regista che con la Compagnia della Rancia ha decretato il successo del genere musical in Italia - firma invece la regia di 'Oklahoma!', direzione musicale di Shawna Farrell, direttrice e fondatrice della Bsmt. 'City of Angels' (sei Tony Awards tra cui miglior musical) vede la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini. (ANSA).