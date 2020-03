Vigili del Fuoco: Natalia Restuccia nuovo comandante Bologna

L'ingegnere Natalia Restuccia è il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna.

Subentra a Michele De Vincentis, recentemente promosso dirigente generale e nominato Direttore Regionale in Puglia. La cerimonia del passaggio di consegne si è svolta in mattinata nell'aula magna comando, in via Ferrarese, presente anche il Direttore Regionale dell'Emilia-Romagna Marco Ghimenti. Restuccia proviene dal comando di Brescia ma la sua storia professionale - spiega una nota dei Vigili del Fuoco - è legata da diverse esperienze all'Emilia-Romagna. Da gennaio 2014 a settembre 2015 è stata Comandante Provinciale del Vigili del Fuoco di Modena. Successivamente ha rivestito l'incarico di Dirigente Referente del Soccorso Pubblico e della Colonna Mobile Regionale presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell'Emilia-Romagna a Bologna. Interpellata a proposito dell'emergenza Coronavirus, Restuccia ha spiegato che si tratta di un 'momento delicato': "Speriamo di superarlo bene, il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - ha detto - ha messo in piedi tutte le procedure necessarie per gestire la nostra attività al meglio anche in un momento come questo." Lasciando la città, De Vincentis ha definito i Vigili del Fuoco di Bologna "un comando che ancora crede con tanto entusiasmo nel lavoro che facciamo".