Toscanini live streaming, due concerti su Facebook

In attesa di riprendere la consueta attività, l'Orchestra dell'Emilia-Romagna Arturo Toscanini offre al pubblico due concerti in live streaming, ai quali si potrà assistere in diretta - venerdì 6 marzo alle 20.30 e sabato 7 alle 17 - collegandosi alla pagina Facebook La Toscanini (@FondazioneToscanini). Le due esecuzioni saranno disponibili successivamente anche sui canali Instagram e YouTube della Fondazione.

Venerdì il programma, tutto mozartiano, prevede l'esecuzione dell'Ouverture da 'Le Nozze di Figaro' e il Concerto per pianoforte n.12 in la maggiore, K1 414 (K6 385p), mentre sabato l'Ouverture da 'Il Signor Bruschino' di Rossini e la celebre Sinfonia n.4 in la maggiore 'Italiana' di Mendelssohn. In entrambi gli appuntamenti a guidare l'Orchestra sarà Giovanni Battista Rigon, direttore particolarmente apprezzato nel repertorio classico e soprattutto in opere rossiniane. "Ci sentiamo in dovere - spiega la Toscanini - di allentare, almeno idealmente, questo desolante momento di incertezza".