'Anni molto animati', Carosello e Supergulp a Modena

(ANSA) - MODENA, 05 MAR - Miguel-son-mì, le Sturmtruppen, Nick Carter, l'Omino coi baffi e tanti altri. Apre al pubblico sabato 7 marzo 'Anni molto animati. Carosello, SuperGulp!, Comix', nuova mostra dei Musei civici di Modena, al Palazzo dei Musei. Dedicata alla storia del fumetto e dell'animazione modenese dagli anni Cinquanta ai Novanta (quando fu esperienza d'avanguardia nel settore a livello nazionale), l'esposizione sarà aperta al pubblico anche in tutto il weekend, domenica compresa, con orario 10-19, per consentire l'accesso scaglionato dei visitatori.

La mostra, che offre uno spaccato inedito di una storia locale e nazionale in cui si riflettono mutamenti sociali e dei consumi nel boom economico e trasformazioni dell'immaginario di almeno due generazioni di giovani, sarà visitabile gratuitamente fino al 17 maggio. Nel percorso espositivo si incontrano i più famosi personaggi del teatrino televisivo di Carosello, l'epopea del Fumetto in Tv con le trasmissioni 'Gulp!' e 'Supergulp!', per arrivare a Comix, il "giornale dei fumetti" firmato da attori, comici e artisti. In mostra mezzo secolo di divertimento fra oltre trecento disegni originali provenienti da raccolte pubbliche e private, attrezzature tecniche, fotografie e merchandising in un allestimento arricchito da oltre una decina di postazioni audio-video.(ANSA).