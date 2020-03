Artigianato a due facce in E-R, giù industria (-2,9%)

Viaggia a due velocità l'artigianato in Emilia-Romagna: col comparto delle costruzioni che rafforza la ripresa (+1,2% a fine 2019 rispetto a un anno prima) e quello dell'industria che invece accentua la recessione (-2,9%). È quanto emerge dall'indagine sulla congiuntura dell'artigianato realizzata da Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna e relativa al quarto trimestre del 2019.

Nell'ultimo trimestre 2019 la produzione relativa all'artigianato nell'industria si è ridotta del 2,9% rispetto al corrispondente trimestre del 2018, accentuando la tendenza negativa. L'andamento del fatturato valutato a prezzi correnti ha anch'esso accentuato la discesa (-3,5%). Una nota negativa per il futuro deriva dalla più ampia caduta degli ordini (-3,6%). Allargando la prospettiva all'intero 2019, va notato come dopo una recessione durata otto anni, l'artigianato manifatturiero abbia intrapreso una via di crescita sostenuta nel 2017, smarrita poi nel 2018.