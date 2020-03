La stazione di Bologna sarà 'Due Agosto'

"La stazione di Bologna non si chiamerà più 'Bologna Centrale', ma 'Bologna 2 Agosto'". A rivelarlo Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione delle Vittime della strage del 1980. In un'intervista alla rivista 'Resistenze' dell'Anpi di Bologna, Bolognesi ha, infatti, confermato che "il Comune sta operando per arrivare all'intitolazione della stazione al 2 agosto". Una scelta, ha spiegato, che farà sì "che chiunque acquisti un biglietto da e per Bologna si troverà stampato, in mano, sul telefono la dicitura 'Bologna 2 agosto'".

E' "un modo per divulgare sempre più la conoscenza di quel tragico giorno di quarant'anni fa". Secondo Bolognesi, "ci sono tutte le premesse per un 2 agosto molto intenso e con grandi speranze per il prossimo futuro", a partire dalla possibile presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul palco delle commemorazioni in occasione del quarantennale della strage. "Il Sindaco lo ha già invitato, la sua presenza sarebbe molto gradita a tutti i familiari".