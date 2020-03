Frena crescita dell'aeroporto di Bologna

L'effetto Coronavirus frena la crescita dell'aeroporto Marconi di Bologna: dopo un 2019 da record (con passeggeri aumentati del 10,6% sul 2018) e un primo mese del 2020 che ha sfiorato l'incremento a due cifre (+9,9% su Gennaio 2019), febbraio si chiude con un +0,3%, per 590.287 passeggeri complessivi, dato che rappresenta il risultato di tre settimane iniziali ancora brillanti (+5,3% sullo stesso periodo del 2019) seguite da una netta inversione di tendenza, a partire da sabato 22, con un dato medio di decremento dei passeggeri del 25,1% negli ultimi otto giorni del mese (giorni confrontati ad analogo periodo del 2019). In particolare, negli ultimi tre giorni di febbraio si è registrata una contrazione dei volumi superiore al 40%.

I movimenti aerei di febbraio sono aumentati del 3,1%, a quota 5.164, mentre le merci trasportate hanno registrato un decremento del 12,3% sull'anno precedente, per un totale di 2.796 tonnellate.