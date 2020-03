Musica: mostra 'Noi' domani è gratis per compleanno Dalla

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAR - Riapre domani a Bologna, a palazzo Belloni, la mostra 'Noi. Non erano solo canzonette': in coincidenza con il compleanno di Lucio Dalla, che proprio il 4 marzo avrebbe compiuto 77 anni, i lettori del Resto del Carlino che presenteranno la pagina con il coupon che l'annuncia potranno entrare gratuitamente dalle 14 alle 20 e ripercorrere, insieme alle sue opere, un pezzo di storia italiana.

Non sarà però possibile cantare le canzoni di Dalla con gli artisti bolognesi che, coinvolti da Franz Campi, avevano aderito a questa iniziativa a causa di una disposizione Siae che in materia di coronavirus vieta qualsiasi esecuzione di musica dal vivo, indipendentemente da situazione e location; l'iniziativa sarà recuperata più avanti.

La mostra evoca emozioni, riflessione e conoscenza sull'epoca 1958-1982: la musica di uno specifico periodo storico va di pari passo con la letteratura, l'arte, l'architettura, la politica di quel tempo e una canzone riflette il momento in cui è stata immaginata, scritta e cantata. (ANSA).