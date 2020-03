Bonaccini,buon lavoro contro coronavirus

(ANSA) - BOLOGNA, 3 MAR - Alla luce dell'emergenza coronavirus, nei territori più colpiti, "si sta facendo un lavoro straordinario per quanto complicato sia" perché si è di fronte "a una sfida inedita in cui non si conosce la natura del virus e che tipo di propagazione possa avere". Un lavoro compiuto "d'intesa con i colleghi e amici Fontana e Zaia", presidenti di Lombardia e Veneto "con cui ci sentiamo decine di volte al giorno e con il Governo italiano". E' quanto sostenuto in una videoconferenza stampa, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenuto a Piacenza per fare il punto sulla situazione insieme ai sindaci del territorio collegati in video con la Prefettura della città emiliana.

Quella piacentina è la provincia emiliano-romagnola più colpita dal virus. "Siamo venuti qui - ha argomentato - per far sentire anche fisicamente la vicinanza al territorio, alle istituzioni, alla popolazione".