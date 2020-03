Morto l'ex parlamentare Bruno Solaroli

E' morto nella notte per un malore l'ex sindaco di Imola Bruno Solaroli, 81 anni. Per molti anni funzionario del Pci, è stato anche parlamentare dal 1987 per altre tre legislature. Nel 1999 venne nominato sottosegretario di Stato del Tesoro, del Bilancio e della programmazione nel primo governo di Massimo D'Alema.

Fino al 2012 è stato dirigente della Regione Emilia-Romagna e fino a un anno fa era presidente della sezione imolese dell'Anpi. Lascia la moglie e due figli. "Una notizia molto triste per la nostra comunità, per il nostro Partito! Coraggio, passione e visione. Un vero punto di riferimento. Una sua parola e un suo pensiero hanno sempre meritato ascolto ed attenzione, segnavano un valore, erano una radice della nostra comunità e della Sinistra con la S maiuscola! Il suo impegno per l'Anpi e per l'antifascismo sono stati di grande esempio", è il ricordo del segretario territoriale del Pd per il circondario imolese, Marco Panieri.