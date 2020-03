Coronavirus: Eurocup basket, salta Darussafaka-Virtus

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAR - E' stata annullata la partita fra Darussafaka Tekfen Istanbul e Segafredo Virtus Bologna, inizialmente in programma per mercoledì sera, valida per l'EuroCup di basket. La decisione è stata presa per l'impossibilità della squadra bolognese di raggiungere la Turchia vista la decisione del Paese di non far entrare persone provenienti dall'Italia. La partita sarà riprogrammata, e sarà presa in esame anche la possibilità di giocare su un campo neutro. (ANSA).