Domani neve in Appennino emiliano

(ANSA) - BOLOGNA, 1 MAR - Dopo un inverno di bel tempo e alte temperature, domani è prevista neve sull'Appennino emiliano, fra la montagna bolognese e quella piacentina. La protezione civile dell'Emilia-Romagna, infatti, ha emesso un allerta gialla prevedendo neve alle quote più alte, inizialmente fra i 1500 e i 1700 metri, con un abbassamento in serata fino ai 1000 metri di altitudine. Vento e pioggia sono previsti sul resto della regione, soprattutto sull'Emilia, anche in pianura.