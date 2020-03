Bologna: Fenucci, gli arbitri trovino uniformità

(ANSA) - BOLOGNA, 01 MAR - Con le ammonizioni rimediate da Bani, Schouten, Danilo e Santander nella gara con la Lazio, il Bologna sale in cima alla lista delle squadre più cattive d'Europa. Un dato "incomprensibile", secondo l'ad rossoblù, Claudio Fenucci, che chiede che gli arbitri trovino "un'uniformità di giudizio". "Il Bologna - ha detto - è una squadra che cerca sempre di costruire gioco, affrontando le partite in maniera propositiva. Per di più il gruppo è composto anche da molti giovani, che non sono portati per qualità e carattere a una mentalità speculativa. Ci sono state molte valutazioni errate in diverse gare. Interpretazioni che ci sono costate qualche punto e tanti indisponibili".

Bani, Schouten e Santander, diffidati, salteranno la prossima gara con la Juventus per squalifica: "Ritengo che il settore arbitrale debba impegnarsi sempre di più per far sì che si trovi un'uniformità di giudizio nel corso della singola gara e anche che episodi simili abbiano una modalità di valutazione costante in tutte le partite", ha concluso. (ANSA).