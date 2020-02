Lavoro, cento assunzioni a Phonetica di Forlì

Stop all'esternalizzazione dell'attività e 100 nuove assunzioni - tra il 2020 e il 2022 - alla Phonetica, società forlivese attiva nel settore dei call center. Dal prossimo primo marzo, spiegano in una nota i sindacati Scl-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil Emilia-Romagna e Forlì, l'azienda romagnola provvederà a reinternalizzare l'attività che aveva dato in appalto, nell'ottobre dell'anno scorso, alla cooperativa Room.

In base all'accordo siglato con le organizzazioni sindacali, dopo mesi di trattative, Phonetica si impegna a mettere in campo un percorso di acquisizione di nuove commesse al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione attraverso l'assunzione di 113 lavoratori, compresi i 13 attualmente in forza alla cooperativa.

Nel dettaglio, nel 2020 sono previste 53 assunzioni con il contratto collettivo nazionale delle Tlc; 40 nel 2021 e 20 nel 2022. Inoltre, Phonetica si impegna, nel triennio, a trasformare il 100% dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.