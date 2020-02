Perseguita l'ex moglie, denunciato nel Reggiano

Pedinamenti, appostamenti sotto casa, messaggi minacciosi e telefonate moleste anche al nuovo compagno dell'ex moglie: un 54enne italiano, residente nella Bassa Reggiana, è stato denunciato per stalking nei confronti della coniuge dai carabinieri di Montecchio, in provincia di Reggio Emilia. Atti persecutori che gli sono costati anche un provvedimento di natura cautelare - divieto di avvicinamento a meno di un chilometro e mezzo dai luoghi frequentati dalla donna, una 49enne - emesso dal gip del tribunale su richiesta della Procura.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo non è riuscito ad accettare la fine del matrimonio e negli ultimi mesi ha cominciato a perseguitare l'ex moglie. La donna ha quindi presentato un esposto che ha fatto scattare le indagini fino alla misura stabilita dal giudice ed eseguita ieri sera anche in virtù dei precedenti del marito che in passato era stato condannato per lo stesso reato con una sentenza passata in giudicato lo scorso 3 gennaio.