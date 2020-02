Gatto cade in pozzo, salvato da Vvf

(ANSA) - BOLOGNA, 27 FEB - Un gatto, precipitato in un pozzo, è stato salvato dai Vigili del Fuoco nel Bolognese. Alle 14, la centrale operativa del 115 ha ricevuto una chiamata da Imola che segnalava la presenza del felino in un pozzo civile nel cortile di una abitazione.

Dopo avere calato nel condotto un esplosimetro, strumento che ha accertato l'assenza di miscele infiammabili e la respirabilità dell'aria, grazie a una manovra adottata dal Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) un pompiere si è calato fino ad 8 metri di profondità per recuperare il gatto che è stato poi affidato al veterinario del gattile di Imola.