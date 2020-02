F1: Wolff, Mercedes veloce? Nei test 2019 lo era la Ferrari

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Dobbiamo essere prudenti. Mi ricordo l'anno scorso la Ferrari, che ai primi test era molto veloce e poi in Australia abbiamo vinto noi". Toto Wolff, presidente esecutivo di Mercedes, al microfono di Sky Sport ha usato la Ferrari del 2019 come termine di paragone per spiegare l'andamento dei test pre campionato in corso a Barcellona.

Le Frecce d'Argento stanno dando l'impressione di essere ancora avanti rispetto alla concorrenza. "Dobbiamo guardare all'ultima giornata di test per i tempi - ha ammonito Wolff - avremo meno benzina e più potenza del motore. Ma la prima vera prova sarà Melbourne, nella prima gara della stagione". (ANSA).