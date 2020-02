Lazio: Immobile si allena, contro il Bologna ci sarà

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - La Lazio recupera pezzi in vista della sfida di sabato pomeriggio all'Olimpico contro il Bologna.

In un tweet, sul proprio account ufficiale, il club biancoceleste ha comunicato che il superbomber Ciro Immobile si sta allenando regolarmente con il resto della squadra, a Formello: non partecipano alla seduta, invece, Francesco Acerbi e il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic. Il difensore difficilmente sarà in campo contro gli emiliani dell'ex Sinisa Mihajlovic, le condizioni del giocatore serbo verranno valutate nei prossimi giorni. Di certo sarà al proprio posto Immobile, come tutti i tifosi auspicavano. (ANSA).