Contagiata partorisce, neonato negativo

(ANSA) - BOLOGNA, 26 FEB - Una mamma positiva al coronavirus ha partorito a Piacenza senza problemi e il bambino è risultato negativo al contagio. A dirlo l'assessore regionale alla Sanità dell'Emilia-Romagna, Sergio Venturi. La madre viene dalla Lombardia.

Sale a 47 il numero dei contagi in Emilia-Romagna. Ad aggiornare il conto è stato l'assessore regionale alla Sanità, Sergio Venturi, durante un punto stampa. Si tratta, ha spiegato, "di una ventina di casi in più rispetto a ieri: molti sono a casa loro, ce ne sono soltanto 3 in terapia intensiva".