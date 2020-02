Coronavirus, caso a Rimini, di ritorno dall'estero

Alcuni nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, che portano a quota 23 il numero dei contagiati sul territorio regionale. Tra questi c'è una persona di Rimini, ricoverata in ospedale, di ritorno da un viaggio all'estero. "Su quest'ultimo caso sono in corso approfondimenti sul piano epidemiologico", spiega la Regione. Altri due casi, entrambi riconducibili al focolaio lombardo, riguardano cittadini di Parma. Il terzo, un'operatrice sanitaria dell'ospedale di Piacenza.