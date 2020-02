Mercanteinfiera slitta, ma espone online

(ANSA) - PARMA, 24 FEB - Mercanteinfiera, ai tempi del coronavirus, va online. L'appuntamento di Fiere di Parma dedicato ad antiquariato, modernariato e collezionismo vintage, in programma dal 29 febbraio all'8 marzo, slitta a giugno, ma nel frattempo sostituisce 45mila mq con www.mercanteinfiera.it: il pubblico potrà trovare dal 27 febbraio e per un mese le foto dei pezzi che gli espositori avrebbero presentato agli stand.

"Avevamo già preso questa decisione - spiega Antonio Cellie, ceo Fiere di Parma - la settimana scorsa per non esporre ad alcun rischio la salute dei visitatori, visti i recenti sviluppi del coronavirus. Però, per non disattendere le aspettative della nostra community mondiale di espositori, buyer e pubblico, anziché annullare un appuntamento di primo piano nel mondo dell'arte, abbiamo deciso di diventare il primo polo fieristico che migra lo show sulla piattaforma on line che stavamo già sperimentando da alcuni mesi".