Coronavirus, scuole chiuse a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 22 FEB - Scuole chiuse a Piacenza e provincia oggi, in via precauzionale, dopo i numerosi contagi di coronavirus nel vicino Basso Lodigiano. Lo ha deciso il Comune, insieme all'annullamento di quasi tutte le manifestazioni culturali e non solo.

Proseguono i test. La paziente ricoverata all'ospedale di Piacenza in isolamento, collega del 38enne di Lodi col Covid-19, è risultata negativa. Il tampone, analizzato al laboratorio di riferimento regionale del Sant'Orsola di Bologna, ha confermato che la donna non ha contratto il virus. In isolamento domiciliare un infermiere piacentino che lavora a Codogno. Per lui atteso l'esito del tampone.

Stop a basket e calcio: la Prefettura piacentina ha disposto la sospensione di tutte le attività sportive previste nel fine settimana. In particolare la partita di Lega Pro tra Piacenza e Sambenedettese (in programma domenica), quella di serie D tra Fiorenzuola e Lentigione e quella di basket tra Bakery Piacenza e Jesi, valevole per il campionato di serie B (girone C).