Salvini,Renzi-Conte si incontrino a urne

(ANSA) - CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA), 21 FEB - "Adesso c'è l'Italia che sta aspettando l'incontro Conte-Renzi, non mi pare normale un Paese così". A dirlo Matteo Salvini, a proposito dei rapporti interni al Governo, a margine di una visita nel bolognese: "La produzione industriale è crollata, l'incontro potrebbero farlo in cabina elettorale", ha aggiunto il leader della Lega.

Rispondendo a una domanda sulla possibilità che il Governo tenga, Salvini ha sottolineato che "la cosa logorante è che sono cinque mesi di continui litigi, per cui mi auguro di no. Ma non perché ho smania di andare al governo io, ma questo governo è totalmente bloccato su tutto".