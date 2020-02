F1: chiusi test; Mercedes dominano, 13/o tempo per Vettel

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Con le due Mercedes sempre in testa alla classifica dei tempi, si è concluso al Montmelò il terzo e ultimo giorno della prima sessione di test invernali della Formula 1 in vista della nuova stagione. Il più veloce è risultato il finlandese Valtteri Bottas, in 1'15''732, davanti al campione del mondo Lewis Hamilton, con 1'16''516. Solo 13/o tempo (1'18''384) per l'unica Ferrari in pista, quella condotta da Sebastian Vettel, costretto a interrompere il lavoro in mattinata per un guasto alla power unit e impegnato nel pomeriggio con un nuovo propulsore, completando cento giri.

Oltre il muro dell'1'17'' si sono fermati tutti i 14 piloti non Mercedes sul circuito vicino a Barcellona, il migliore dei quali, col terzo tempo, è il francese Esteban Ocon con la Renault (1'17''102). Il più impegnato è stato Antonio Giovinazzi, che ha fatto 152 giri con l'Alfa Romeo, ottenendo il sesto tempo assoluto (1'17''469). la seconda e ultima sessione di test invernali si svolgerà ancora al Montmelò dal 26 al 28 febbraio. (ANSA).