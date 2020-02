Ucciso dalla caduta di massi a Petra

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Un ingegnere piacentino è rimasto ucciso dalla caduta accidentale di massi a Petra, in Giordania.

Si chiamava Alessandro Ghisoni, aveva 32 anni, e lavorava a Casoni di Podenzano alla ditta Bolzoni. Era in vacanza con la moglie, nota e apprezzata fotografa piacentina e i genitori. I due si erano sposati a luglio ed abitavano a Piacenza. Ad unirli anche la passione per i viaggi. Da quanto appreso l'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi.

Le cause dell'incidente - ha spiegato all'agenzia di stampa giordana Petra Suleiman al-Farajat, il presidente della Autorità regionale di quella zona - vanno ricercate nelle piogge abbondanti abbattutesi negli ultimi giorni nella regione, che hanno indebolito il terreno. Si è trattato a suo parere di una calamità che avrebbe potuto verificarsi in qualsiasi altro Paese.