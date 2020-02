Pd: Cuppi proposta a presidenza partito

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "All'assemblea nazionale del partito di sabato proporrò come presidente una giovane donna, Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto. Credo che Valentina possa rappresentare al meglio il percorso di apertura che stiamo costruendo". Lo annuncia in una nota il segretario Pd Nicola Zingaretti. "Se Valentina verrà eletta presidente, sarà affiancata dalle vicepresidenti Anna Ascani e Debora Serracchiani e per la prima volta al vertice del partito ci saranno tre donne".