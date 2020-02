Minaccia compagna con coltello davanti a figli, arrestato

Armato di coltello ha minacciato la compagna e i poliziotti ma alla fine è stato disarmato e arrestato. È accaduto in un'abitazione alla periferia di Piacenza, davanti a due bambini piccoli che erano in casa in quel momento. Gli agenti delle volanti, al loro arrivo, si sono trovati davanti l'uomo, un 26enne italiano, che poco prima aveva egli stesso chiamato il 113 dicendo di voler ammazzare la sua compagna. In mano brandiva un grosso coltello da cucina. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e lo hanno arrestato.

Processato per direttissima con l'accusa di minacce e resistenza a pubblico ufficiale, il giudice ne ha convalidato l'arresto e lo ha rimesso in libertà con l'obbligo di firma, fino alla prossima udienza.