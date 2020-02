Acquisti, gli italiani preferiscono il 'green' al design

Il design e il tipo di imballaggio sono le due principali caratteristiche da cui i consumatori italiani sono attratti ma alle quali sono disposti a rinunciare per acquistare prodotti sostenibili. È quanto emerge dall'ultima indagine Nielsen sul comportamento di chi compra beni di largo consumo, presentata oggi a Bologna al forum internazionale Packaging Speaks Green organizzato da Ucima e Fondazione Fico.

Il 46% degli italiani, contro il 52% della media europea, è disposto a rinunciare al design della confezione, mentre il 40% ritiene di poter cambiare marca (rispetto al 46% della media europea) in favore di confezioni 'green'. Contano invece di più per il consumatore la dimensione del packaging (34%), la gamma (16%), il gusto (15%) e il texture (8%), caratteristiche per le quali la scelta 'green' è meno preferibile. Secondo le stime, in Italia solo il 25% delle aziende offre prodotti sostenibili anche se per il 41% degli intervistati è molto facile o piuttosto facile trovarli nei negozi.