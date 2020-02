Il Bologna festeggia Mihajlovic: 'Ti vogliamo bene'

Sinisa Mihajlovic compie 51 anni e il Bologna lo celebra e si stringe attorno a lui. Compleanno speciale, per il tecnico serbo: il primo dopo la malattia e il trapianto di midollo dello scorso 29 ottobre. Gli auguri arrivano attraverso un video che raccoglie i messaggi di tutti: calciatori, staff tecnico, massaggiatori, medici, dipendenti e dirigenti tutti, a partire da patron Saputo: "Sono estremamente orgoglioso che tu sia il nostro allenatore. La determinazione che dimostri ogni singolo giorno è incredibile ed è qualcosa che tutti noi dobbiamo seguire. Auguri e come dico sempre, ti vogliamo in salute: la salute prima di tutto". "Ti vogliamo bene", è invece il messaggio universale che arriva dallo spogliatoio e da tutte le persone che lavorano all'interno del Bologna Calcio.