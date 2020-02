Coronavirus, migliorano le condizioni del giovane reggiano

Migliorano le condizioni del ricercatore reggiano contagiato dal Coronavirus e ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma: "Sta molto meglio", hanno spiegato i medici nell'ultimo bollettino, tanto che si sta valutando di ridurre il suo livello isolamento. Buone notizie anche per gli italiani provenienti da Wuhan, epicentro del focolaio dell'epidemia in Cina, che si trovano in quarantena nella città militare della Cecchignola a Roma. Tra loro un gruppo di modenesi. Almeno 19 sono coloro che lasceranno la Cecchignola oggi. Gli altri 36 partiranno domani. Tutti erano in isolamento dal 3 febbraio. Stasera riceveranno la visita dei ministri di Difesa Lorenzo Guerini e della Salute Roberto Speranza.