Cinema:festival montagna e sport outdoor

(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - I migliori medio e cortometraggi dedicati al mondo della montagna e degli sport outdoor torneranno nel capoluogo emiliano il 24 febbraio con il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale di medio e cortometraggi dedicati al mondo della montagna e degli sport outdoor che presenta le 10 migliori pellicole selezionate tra i film finalisti all'omonima manifestazione canadese.

Anche in questa 8/a edizione (in Italia il Banff è presente dal 2013 e in sette anni ha fatto registrare oltre 66.000 presenze) la manifestazione tornerà a Bologna, il 24 febbraio all'Antoniano. Ospite della serata emiliana, l'atleta della Nazionale Italiana di Climbing, il giovane Ludovico Fossali, qualificatosi per l'esordio di questa disciplina alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La tappa di Bologna fa parte di un tour nazionale che prevede 41 proiezioni in 35 città tra febbraio e aprile. Altre due tappe in Emilia-Romagna si terranno a Parma il 27 febbraio e a Cesena il 19 marzo.