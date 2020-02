Madama Butterfly al Comunale di Bologna

Secondo appuntamento con la stagione lirica del Teatro Comunale di Bologna dal 20 al 27 febbraio (tutti i giorni tranne il 24) con uno dei titoli più amati del repertorio belcantistico, Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Si tratta dell'allestimento del regista Damiano Michieletto, grandissimo successo del cartellone 2010 del Teatro Regio di Torino, che fa della vicenda di Cio-cio-san, la quindicenne giapponese andata in sposa a un ufficiale americano, una storia di moderno turismo sessuale. E dunque niente kimono, niente ventagli e Giappone da cartolina illustrata, ma l'Oriente che si vede oggi viaggiando in quel Paese. Sul podio dell'Orchestra e del Coro del Comunale torna Pinchas Steinberg, che già aveva diretto l'opera a Torino e che a Bologna, tra le tante altre cose, aveva aperto la stagione 2019 con Il Trovatore. Il cast prevede per il ruolo della protagonista la soprano koreana Karah Son, allieva di Mirella Freni, la cantante medenese recentemente scomparsa.