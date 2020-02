Fellini 100: al liceo i disegni e le prime regie del Maestro

Il suo liceo - il liceo classico 'Giulio Cesare' - Federico Fellini lo ha immortalato anche in due delle sue pellicole più celebri, 'Roma' e 'Amarcord', Oscar nel 1975: d'altronde è nelle aule dell'istituto riminese che il futuro 'Maestro' iniziò a rivelare il suo talento di disegnatore e 'regista', dirigendo i suoi compagni impegnati a interpretare le 'pugne' greche nella centralissima via Ugo Bassi. A svelarlo, in uno studio che comparirà domani sul settimanale riminese 'il Ponte', è Davide Bagnaresi, docente all'Università di Bologna e studioso del Fellini bambino e ragazzo.

Una ricerca in cui viene sfatata anche la 'leggenda' di un Fellini studente poco modello: della sua classe partirono in 41 ed arrivarono alla maturità in 17 e venne rimandato solo una volta in 'Cultura militare'. A scuola - con le caricature di professori e divi di Hollywood - iniziò anche la sua carriera di disegnatore: studente, vedrà le sue vignette sul giornale fiorentino 'Il 420' e, dal 1938, su 'La Domenica del Corriere'.(ANSA).