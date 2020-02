Rapine ad anziani in casa, presa una banda

Individuavano anziani e facoltosi imprenditori che vivevano da soli per poi aggredirli brutalmente e rapinarli. I carabinieri di Forlì e Meldola, coordinati dalla procura di Forlì-Cesena, hanno arrestato quattro albanesi, fra i 26 e i 30 anni, ritenuti responsabili di due violente rapine commesse il 14 febbraio a Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine, e, il 10 gennaio, a Civitella di Romagna, sull'Appennino forlivese. I quattro, operai edili e incensurati, dovranno rispondere di concorso in sequestro di persona, rapina aggravata e lesioni personali aggravate.