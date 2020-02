Carnevale: a Persiceto un filmato sulla sfilata del 1928

(ANSA) - BOLOGNA, 18 FEB - Domenica 16 e 23 febbraio si svolgerà a Persiceto (Bologna) e nella vicina frazione di Decima il Carnevale storico, caratterizzato dallo 'spillo', il momento culminante in cui i carri allegorici si trasformano sotto gli occhi del pubblico con uno spettacolo unico e sorprendente. Il programma di quest'anno sarà arricchito dalla presentazione di un raro filmato storico del Carnevale persicetano del 1928, ritrovato dal Circolo Fotografico 'Il Palazzaccio', donato al Comune di Persiceto e restaurato dalla Cineteca di Bologna. Il filmato sarà proiettato in anteprima il 19 febbraio alle 21 al Teatro Comunale di Persiceto.

Il filmato è muto e dura circa 15 minuti. La prima parte è dedicata al corso mascherato di domenica 19 febbraio 1928, con riprese dei carri mentre sfilano lungo i viali di circonvallazione e in piazza del Popolo e della carrozza che trasporta Bertoldo e Bertoldino. La seconda parte è dedicata allo sfarzoso veglione nel Teatro comunale di Persiceto con riprese di balli, abiti e maschere. (ANSA).